Speciale energia: Germania, la città-Stato di Berlino acquista la rete di teleriscaldamento di Vattenfall

- La città-Stato di Berlino acquista dal gruppo per l'energia svedese Vattenfall la rete di teleriscaldamento della capitale della Germania. Secondo quanto comunicato dal sindaco e primo ministro di Berlino, Kai Wegner, l'operazione verrà completata nella primavera del 2024 al prezzo di 1,6 miliardi di euro. La transazione è soggetta all'approvazione della Camera dei deputati della città-Stato. Intanto, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'accordo sulla rete di teleriscaldamento prevede un'opzione affinché il governo del Land possa rilevare le azioni di Vattenfall nell'operatore dell'infrastruttura, la società tedesca Gasag. A maggio del 2022, il gruppo svedese aveva reso noto che avrebbe rivisto la propria attività di teleriscaldamento per 1,4 milioni di appartamenti a Berlino. Il governo della città-Stato aveva quindi espresso il proprio interesse all’acquisto della rete, partecipando alla gara bandita da Vattenfall. Alla fine di ottobre scorso, le parti hanno avviato trattative esclusive. Da tempo, l'esecutivo berlinese lavora al fine di rendere pubbliche tutte le infrastrutture per l'energia e l'approvvigionamento della capitale della Germania. Alla rete elettrica e idrica già di proprietà dello Stato, si aggiunge ora quella del teleriscaldamento. La rete del gas rimarrà privata per il prossimo futuro. (Geb)