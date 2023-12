Sport: il campionato di Downhill torna in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Downhill Italia è la società che gestisce la Coppa Italia e il Campionato Italiano per la Federazione Ciclistica Italiana. Delle cinque prove complessive di Coppa Italia, tre sono state disputate in Lombardia con le tappe di Borno, Madesimo e Bormio che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive dell'area. Innescando anche un trend positivo verso questa disciplina che è proseguito ben oltre le giornate di gara, con bike park sempre aperti e frequentati dagli sportivi per l'intera stagione. Una riconferma di quanto lo sport possa trainare il turismo, con un raddoppio delle presenze nei comprensori. "Per quanto riguarda invece le tappe lombarde di downhill del 2023 - ricorda Riccardo Tagliabue, organizzatore delle gare - gli atleti che complessivamente hanno preso parte alle gare sono stati ben 1200, provenienti da varie nazionalità e con un'età compresa tra 15 e 60 anni. Il podio, di Coppa Italia, è stato conquistato dalla Lombardia, con l'atleta Martina Fumagalli che si è classificata prima". Per il 2024 sono confermate le prove di Bormio e Madesimo, mentre la tappa di Borno, in provincia di Brescia, non sarà effettuata a causa dei lavori sugli impianti di risalita. "Proprio su consiglio del presidente Fontana, infatti, - spiega l'organizzatore - abbiamo partecipato nel 2022 al bando per il Campionato Italiano candidando appunto la Lombardia e poi la scelta è ricaduta su Madesimo, che con il suo Made Bike Park, ormai punto di riferimento per gli appassionati, rappresenta la location perfetta per ospitare un evento di tale portata. La candidatura, che è stata accolta dalla Federazione Ciclistica Italiana, è diventata definitiva con l'ufficialità confermata in questi giorni". (Com)