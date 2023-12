Agroalimentare: Gasparri (FI) su Coldiretti, Prandini garanzia per promozione settore italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono lieto per la conferma di Ettore Prandini alla presidenza di Coldiretti. A lui vanno i miei sinceri auguri di buon lavoro, certo che la sua rielezione sarà garanzia di continuità sulla strada tracciata finora grazie al lavoro che ha sempre condotto con saggezza ed esperienza. Così in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Con la sua guida sono certo che Coldiretti continuerà a lavorare per la difesa delle eccellenze del settore agroalimentare italiano, centrale per la nostra economia", aggiunge. (Rin)