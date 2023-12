Mar Rosso: Castaldo (M5s), giusto Italia in coalizione, a populismo no populismo e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il corridoio marittimo che porta al Canale di Suez attraverso lo Stretto di Bab-Al-Mandeb e il Mar Rosso è vitale per il Mediterraneo e per l’Italia. L’instabilità e l’insicurezza createsi con i recenti attacchi degli Houthi, che hanno coinvolto diverse navi civili si traducono, inevitabilmente, in un maggior costo delle merci nel mercato italiano ed europeo, essendo le rotte alternative che circumnavigano l’Africa ben più lunghe e costose. Senza dimenticare gli evidenti rischi per l’incolumità degli equipaggi civili e l’aumento dei costi assicurativi, per quelle compagnie che ancora tenteranno il passaggio", evidenzia Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento cinque stelle. "È evidente - prosegue - che se tale critica situazione si dovesse protrarre nel tempo, sarebbe causa di ingentissimi danni per la portualità italiana, considerati gli effetti che potrebbe avere sul volume dei traffici commerciali verso il Mediterraneo. La partecipazione italiana all’operazione Prosperity Guardian della neocostituita coalizione marittima per la sicurezza guidata dagli Usa nel Mar Rosso, insieme a tante altre nazioni europee, con la nostra Fremm (fregata europea multi-missione) Virginio Fasan è quindi, a mio personale parere, una scelta non solo logica ma doverosa per un Paese come il nostro". (segue) (Rin)