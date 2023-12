Tlc: Ciocca (Open Fiber), rete veloce fondamentale per piccola e media impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come tutte le rivoluzioni tecnologiche, anche quella della fibra veloce, ha un impatto “sulla piccola e media impresa. Anzi, soprattutto sulla piccola e media impresa e se noi non ne permettiamo l'accesso creiamo un collo di bottiglia: è questo il senso dell'accordo che stiamo facendo un Coldiretti, per lo sviluppo dell’innovazione e dell’accesso della piccola e media impresa”. Lo ha sottolineato il presidente di Open Fiber, Paolo Ciocca, intervenendo in occasione dell’assemblea elettiva di Coldiretti in corso a Roma. (Rin)