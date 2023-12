Coldiretti: Centinaio, priorità Prandini condivise da Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rivolgere le mie congratulazioni a Ettore Prandini per la conferma unanime alla guida di Coldiretti. È il segno del buon lavoro svolto e della condivisione delle sue priorità programmatiche per i prossimi anni. Sono temi che la Lega ha già nel suo Dna e che continuerà a supportare con la propria azione nelle Istituzioni, come ha fatto finora". Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. "In particolare - prosegue Centinaio - sosteniamo la visione di un'agricoltura moderna, che sappia conciliare la sostenibilità economica e ambientale e faccia dell'innovazione un importante indirizzo di sviluppo. Ricordo, a questo proposito, la norma sulla sperimentazione in campo delle Tecniche di evoluzione assistita, che abbiamo sostenuto con una nostra proposta. Allo stesso modo, è ben noto l'impegno del ministro Salvini nell'accelerare le opere necessarie a contrastare in maniera strutturale gli effetti del cambiamento climatico, a partire dalla gestione della risorsa idrica". (segue) (Rin)