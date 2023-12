Sanità: Valeriani (Pd), Giunta Rocca blocca contratti di 2.000 lavoratori, a rischio servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione Rocca spende 24 milioni di euro per acquistare il teatro Eliseo da un privato, mentre non proroga i contratti per il personale sanitario, lasciando a casa 2.000 lavoratori con il rischio di provocare la paralisi del sistema di assistenza e cura regionale. Lo dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere del Pd alla Regione Lazio. "Le organizzazioni sindacali hanno lanciato un grido di allarme - aggiunge Valeriani - che finora è rimasto inascoltato dalla maggioranza di destra: la Giunta regionale ha già incassato i finanziamenti destinati all'efficientamento del servizio sanitario, ma continua a bloccare i rinnovi contrattuali di migliaia di operatori, tra infermieri, tecnici e personale amministrativo. Da una parte, inoltre, il presidente Rocca assegna un incarico da 75.000 euro per stabilire nuovamente il fabbisogno del personale sanitario, dall'altra interrompe i percorsi di stabilizzazione e le nuove assunzioni già programmate, creando enormi difficoltà per i servizi alla salute. La destra trova 24 milioni di euro per aiutare un privato, mentre le risorse per sostenere il sistema della sanità pubblica nel Lazio non ci sono: questa – conclude Valeriani – è la maggioranza che oggi governa la nostra regione e contro la quale conduciamo una battaglia di opposizione". (Com)