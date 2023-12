Montenegro: premier Spajic alla sua prima visita ufficiale a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Montenegro Milojko Spajic e la ministra degli Affari europei Maida Gorcevic sono oggi a Bruxelles per incontrare i funzionari dell'Unione europea. Lo ha annunciato il governo di Podgorica. La prima visita a Bruxelles del nuovo primo ministro montenegrino è l'occasione per sottolineare il fermo impegno del governo di Podgorica a favore dell'integrazione europea come principale priorità della politica estera, si legge nell'annuncio. (Seb)