Gaza: comunicazioni completamente bloccate per la settima volta dal 7 ottobre

- Nella Striscia di Gaza è in corso il settimo blackout totale delle comunicazioni dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista Hamas, il 7 ottobre scorso. Lo ha annunciato Jawwal, l'azienda palestinese che fornisce servizi di comunicazione via cavo e Internet a Gaza. "Siamo spiacenti di annunciare che tutti i servizi di telecomunicazione nella Striscia di Gaza sono andati perduti a causa dell'aggressione in corso. Gaza è nuovamente oscurata", ha scritto la compagnia sui suoi canali social. (Res)