Ue: Lollobrigida, cambiare status lupo doveroso per garantire sopravvivenza altre specie

- "La Commissione Ue decide di ascoltare le richieste dell'Italia sulla protezione del lupo, promossa anche da ordini del giorno approvati dal Parlamento italiano". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Cambiare lo status, facendolo passare da 'strettamente protetto' a 'protetto', come proposto oggi dal presidente Ursula von der Leyen, è auspicabile e doveroso per garantire la sopravvivenza di altre specie messe a rischio dalla eccessiva proliferazione di questo animale. In sede europea, la nostra nazione è stata la prima a chiedere la revisione, sulla base di dati scientifici, della direttiva Habitat per una gestione sostenibile ed efficace della fauna selvatica, sulla base di dati scientifici e non fondata su pregiudizi ideologici. Il ruolo dell'uomo deve essere di bioregolatore aiutando le specie in difficoltà e limitando lo sviluppo eccessivo di altre", conclude. (Rin)