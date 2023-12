Natale: inaugurato il presepe Pinelliano a piazza di Spagna, rivive la Roma ottocentesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato stamattina a piazza di Spagna a Roma il presepe Pinelliano, realizzato sulla base di dipinti e stampe di Bartolomeo Pinelli. L'opera richiama la Roma papalina ottocentesca ed è una riproduzione del 1988, con statuine in cartapesta e strutture in legno, che fa fede a una copia del 1965 realizzata da due scenografi del Teatro dell'Opera. La grotta che accoglie la sacra famiglia è disposta al centro della composizione in una rientranza di una palazzina ottocentesca sulla quale è riportata in rosso la scritta "Locanda". Sul lato sinistro è collocata l'osteria "Dar turco", sul lato destro invece una tipica "Friggitoria" romana dell'epoca. E su uno dei muri di un vicolo compare il noto cartello che "proibisce alla cittadinanza di gettare, portare e mandare in tutto questo vicolo le immondezze o formarvi mondezzaro", per ordine del presidente delle strade. Uno dei tanti elementi che collega la Roma di allora a quella di oggi. Poco sotto il banco di uno scrivano e tra le strade numerosi personaggi inseriti tra il 1965 e il 1988, data in cui si è reso necessario il restauro. (segue) (Rer)