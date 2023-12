Natale: inaugurato il presepe Pinelliano a piazza di Spagna, rivive la Roma ottocentesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo a tutti gli auguri. Stiamo cercando di animare la città con tante luci e presepi, questa è una vera e propria opera che racconta la Roma della prima metà dell'ottocento e le cui tracce sono ancora parte delle tante stratificazioni storiche della città", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. "L'importanza del presepe è molto profonda - ha aggiunto - manda un messaggio particolarmente forte per i credenti ma è un messaggio universale di una città che va rigenerata, con i cantieri, ma anche con i valori della fratellanza e della speranza. È bello che questo messaggio parta da una delle piazze più belle della città", ha concluso. All'inaugurazione ha preso parte anche la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi. "Questo presepe è una bella tradizione, un auspicio di un sereno Natale per tutti, dà gioia ascoltare la banda nelle nostre piazze per un Natale sereno di pace e speranza che arrivi a tutto il mondo", ha detto Bonaccorsi. (Rer)