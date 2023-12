Iran: Scurria (Fd'I), impiccagione Samira ennesimo atto brutale, ferma condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’impiccagione della sposa bambina Samira Sabzian, da 10 anni reclusa in Iran con l’accusa di aver ucciso il marito, è l’ennesimo atto scellerato e brutale messo in atto dal regime degli Ayatollah", dichiara il senatore Marco Scurria, segretario della commissione Politiche europee di palazzo Madama. "È inaccettabile e insopportabile leggere ancora notizie di questo tipo, provenienti da uno stato che da troppo tempo viola ogni tipo di diritto umano e alimenta un clima di odio, nei confronti delle donne a cui viene privata la libertà in ogni sua forma. Non ci arrendiamo, continuiamo a combattere per costruire un Iran libero e democratico, in cui ogni cittadino può confidare in un futuro vero. Lavoriamo affinché il regime iraniano, centrale di disordine e terrorismo venga meno quanto prima, per lasciare spazio ad uno stato libero e che dia speranza di futuro a tutti i suoi cittadini", conclude il senatore. (Rin)