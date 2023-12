Basilicata: Fanelli, contributi per acquisto ausili e protesi per attività sportive disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo della disabilità "è con soddisfazione che raggiungiamo un nuovo, grande obiettivo, attraverso l’approvazione della recente delibera per l’erogazione di contributi economici finalizzati all’acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinati a persone con disabilità fisica". Lo comunica in una nota il vicepresidente della giunta e assessore alla Salute e politiche della persona, Francesco Fanelli, della Regione Basilicata. "Si tratta di risorse che serviranno a favorire l'accesso alla pratica dell’attività sportiva amatoriale di tutti, nessuno escluso. Un altro passo in avanti nel lungo cammino rivoluzionario per il mondo della disabilità in Basilicata, nel quale stiamo creando basi solide di inclusione a tutti i livelli. Lo sport è motore propulsore della socialità e dello spirito di condivisione. Praticare un’attività sportiva consente di sperimentare il vivere sociale contestualmente alla possibilità di scoprire attitudini e capacità. Ed è proprio su questo tema che dobbiamo concentrarci; favorire ed estendere le abilità di ognuno per promuovere la massima inclusione in quanto, la cosiddetta 'diversità' costituisce un inestimabile valore aggiunto per tutti". (segue) (Com)