Basilicata: Fanelli, contributi per acquisto ausili e protesi per attività sportive disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse - spiega Fanelli - saranno nei prossimi giorni ripartite tra le aziende sanitarie di Potenza e Matera, in quanto soggetti gestori dei contributi e provvederanno alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici, secondo i quali, il cittadino lucano, qualora possibile beneficiario, potrà presentare domanda secondo le modalità che saranno indicate. Le aziende aanitarie istituiranno poi le graduatorie su base Isee e pubblicheranno in seguito gli esiti per accedere ai contributi. Il tutto sarà svolto seguendo in modo perentorio una programmazione serrata e le scadenze dettate dalla procedura calendarizzata. Stiamo facendo tantissimi passi in avanti in questo universo e questo contributo vuole essere un ulteriore segno di vicinanza, di sostegno specifico che esula dall’assistenzialismo e che si rivolge alla sfera globale della persona in quanto tale e a tutti i diritti che le spettano. Migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità, vogliamo promuovere il diritto di tutti ad essere felici, a seguire i propri sogni e a coltivare le proprie passioni, creando opportunità realizzabili. Ci muoviamo sempre di più – conclude Fanelli - verso una Basilicata accessibile ed inclusiva". (Com)