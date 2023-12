© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro ai neo presidenti di Inps e Inail, Gabriele Fava e Fabrizio D'Ascenzo, “ai quali rinnoviamo l’impegno della Cisal per una proficua collaborazione con i due istituti, che rappresentano un presidio istituzionale fondamentale per la tutela di lavoratori e pensionati”. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. (Rin)