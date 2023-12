Made in Italy: Biancofiore (Cd'I), sistema Italia inimitabile, recuperare nostro orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il made in Italy è un valore intrinseco della nostra nazione che va difeso, tutelato e promosso in Italia e nel mondo. Con questo provvedimento, voluto dal governo Meloni, si ha l'ambizioso obiettivo di rimediare ai tanti problemi che gravano sul nostro sistema produttivo - la burocrazia, la lunghezza dei processi amministrativi e civili, la logistica, il dimensionamento delle imprese - per aumentarne il valore" Lo ha detto in Aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. "Per raggiungere questo scopo si prevedono varie misure fra cui lo stanziamento da quest'anno di una prima tranche di 700 milioni su un miliardo per il nuovo Fondo sovrano che investirà nelle filiere stategiche e sosterrà l'imprenditoria femminile in agricoltura, nella tutela della la biodiversità e promozione dei prodotti tipici italiani. Molto importante è anche la formazione, una sorta di fabbrica del futuro, e accogliamo dunque con entusiasmo l'istituzione del Liceo del made in Italy implementato con l'insegnamento delle discipline Stem. Si prevedono, inoltre, misure in favore delle start-up e i voucher per i servizi di consulenza utili per l'ottenimento dei brevetti e il sostegno all'imprenditoria femminile con 15 milioni ed anche il contrasto alla contraffazione e al fenomeno dell'italian sounding. Diciamolo con franchezza: dobbiamo tornare ad essere più orgogliosi del nostro Paese. All'estero il sistema Italia è stimatissimo. Dobbiamo recuperare appieno la nostra autostima utilizzando al massimo le nostre eccellenze un una visione progettuale a medio-lungo termine. Questa è una legge che si muove in questa direzione e noi voteremo a favore", ha concluso. (Rin)