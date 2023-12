Spagna: Podemos chiede a Sanchez di dire che Israele sta commettendo "genocidio" a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, ha chiesto al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di dire al Congresso dei deputati che Israele sta commettendo un "genocidio" a Gaza. "È molto importante dirlo forte e chiaro. Il genocidio sta avvenendo sotto i nostri occhi e dobbiamo riconoscere che nessuno sta facendo nulla per fermarlo", ha spiegato nel suo intervento in Aula la segretaria generale del partito viola, aggiungendo che lo Stato ebraico "è una minaccia per la democrazia in tutto il mondo". "Vorrei che le mie parole onorassero e ricordassero le migliaia di persone che vengono brutalmente sterminate dallo Stato di Israele in Palestina", ha proseguito Belarra chiedendo di interrompere le relazioni diplomatiche con il governo di Netanyahu e di approvare un embargo alle armi. "I bombardamenti devono cessare immediatamente, gli aiuti umanitari devono arrivare con urgenza e in quantità sufficiente alla popolazione che soffre la fame, il freddo e il dolore. L'Europa deve esigere il rispetto del diritto internazionale e, in particolare, del diritto internazionale umanitario", ha ribadito Belarra. (Spm)