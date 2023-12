Migranti: Barelli (FI), è vittoria governo centrodestra, da oggi responsabilità convidisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Patto sui migranti, segna un passaggio storico in Europa. L'accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento Ue stabilisce nuove regole che vanno nella direzione che l'Italia ha sempre auspicato, lotta all'immigrazione illegale e più responsabilità da parte di tutti i Paesi membri". Lo afferma in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Un successo del governo italiano, di Forza Italia e in particolare del ministro Antonio Tajani che ha sempre lavorato perché fosse al primo punto dell'agenda Ue. Il nostro partito è andato sempre l in questa direzione e adesso il nostro esecutivo ha centrato l'obiettivo: da oggi la responsabilità è di tutti e non più solo a parole, ma nei fatti", conclude.(Com)