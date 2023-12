Piemonte: 3 milioni di euro in più per sostenere le famiglie con voucher scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variazione di bilancio regionale del Piemonte ha permesso di attribuire ulteriori 3 milioni di euro per i voucher scuola a sostegno delle famiglie. "Con queste nuove risorse regionali, incrementate rispetto all'anno scolastico precedente, rispondiamo al crescente fabbisogno di studenti e famiglie - ha affermato l'assessore all'istruzione Elena Chiorino -. I voucher scuola sono uno strumento per sostenere chi ha figli di età tra i 6 e i 21 anni e devono ancora conseguire il titolo di studio. Un risultato concreto che vede aumentare anche l'indice del valore Isee familiare raggiunto proprio per garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa", ha concluso. (Rpi)