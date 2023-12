Sardegna: sicurezza sul lavoro, domani sottoscrizione protocollo interistituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 21 dicembre, alle 10, nella sala Anfiteatro di via Roma 253, a Cagliari, si terrà l’incontro per la sottoscrizione del protocollo d’intesa interistituzionale tra l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, la Direzione regionale Inail Sardegna, l’Ufficio Scolastico regionale, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza (Areus) e l’associazione dei medici e infermieri rianimatori Italian Resuscitation Council (Irc), finalizzato a rafforzare la rete regionale della sicurezza sul lavoro e a innovare le strategie della prevenzione. Per la Regione il documento sarà firmato dall’assessore della Sanità, Carlo Doria. A margine della sua sottoscrizione, i firmatari illustreranno alla stampa le attività promosse dall’accordo. (Rsc)