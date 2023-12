© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Napoli e da Roma, che era prevista dalle ore 22 di questa sera, mercoledì 20, alle ore 5 di giovedì 21 dicembre. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia.(Com)