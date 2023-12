Ue: premier greco Mitsotakis accoglie con soddisfazione accordo su Patto migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto dall’Unione europea sul Patto su migrazione e asilo. Come riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, il premier ellenico, nel corso dell’odierno Consiglio dei ministri, ha sottolineato che si tratta di un “importante accordo, una risposta europea al grande sforzo nazionale volto ad attuare una politica dell’immigrazione rigorosa ma giusta”. Con il nuovo Patto, ha affermato Mitsotakis, “vengono prese in considerazione sia le peculiarità nazionali che quelle di tutti gli Stati membri dell’Unione europea situati alle frontiere esterne”. Dall’inizio del 2023, secondo le Nazioni Unite, sono arrivate in Grecia circa 44.900 persone richiedenti asilo, principalmente nelle isole dell’Egeo vicine alla costa turca, il numero più alto degli ultimi quattro anni. (Gra)