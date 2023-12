Taiwan: presidenziali, candidato democratico Lai Ching-te continua a dominare sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito progressista democratico (Dpp), Lai Ching-te, alle prossime elezioni presidenziali che verranno disputate a Taiwan il prossimo 13 gennaio, continua a guidare i sondaggi con il 35,2 per cento dei consensi. È quanto emerge dall'ultima indagine condotta dal sito di notizie "My Formosa", in cui il candidato del partito Kuomintang (Kmt, all'opposizione), Hou Yu-ih, resta in seconda posizione con il 30,6 per cento delle preferenze. Chiude la classifica il candidato del Partito popolare (Tpp), Ko Wen-je, con il 19,6 per cento dei consensi. Gli esiti del sondaggio, condotto il 15, il 18 e il 19 dicembre, sono stati pubblicati sulla base di 1.201 risposte ritenute valide, con un margine di errore del 2,8 per cento. (segue) (Res)