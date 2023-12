Taiwan: presidenziali, candidato democratico Lai Ching-te continua a dominare sondaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lai, attuale vicepresidente di Taiwan, e Hsiao, ex ambasciatrice de facto dell'isola negli Usa, hanno depositato la loro candidatura il mese scorso, mentre i principali partiti all'opposizione, il Kuomintang (Kmt) e il Partito popolare di Taiwan (Tpp), non sono riusciti a concretizzare l'alleanza annunciata in precedenza: i dissidi in merito ai sondaggi su cui basare la scelta dei candidati comuni hanno fatto naufragare sul nascere l'intesa tra le due formazioni politiche a meno di 50 giorni dal voto. A ritirarsi dalla corsa alla presidenza è stato anche il fondatore di Foxconn, il miliardario Terry Gou, che aveva presentato una candidatura indipendente. (segue) (Res)