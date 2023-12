Taiwan: presidenziali, candidato democratico Lai Ching-te continua a dominare sondaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane inoltre alta la guardia a Taipei su possibili ingerenze elettorali da parte di Pechino, che potrebbe tentare di condizionare i leader locali affinché votino per candidati favorevoli alle sue politiche. Come riportato dal quotidiano "Taiwan News", sinora le autorità taiwanesi hanno indagato 41 capi di quartiere provenienti da cinque distretti di Taipei per i viaggi effettuati in Cina a partire dallo scorso giugno. Duro è stato il commento della portavoce dell'ufficio cinese delegato agli affari dell'isola, Zhu Fenglian, che ha accusato il Partito progressista democratico di volere "intimidire e intralciare" coloro che conducono scambi regolari con le controparti cinesi. (Res)