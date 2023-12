Gaza: leader Hamas Haniyeh è giunto al Cairo per colloqui su tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, è arrivato al Cairo per colloqui sul conflitto nella Striscia di Gaza con Israele. Lo riferisce l’emittente qatariota “Al Jazeera”. L’arrivo in Egitto di Haniyeh giunge nel contesto di segnali positivi volti ad avviare una nuova tregua nella Striscia di Gaza, che porterebbe al rilascio dei 129 ostaggi in cambio della cessazione temporanea delle ostilità. Ieri, 19 dicembre, il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha detto che Israele è "pronto" a un'altra tregua - dopo quella di fine novembre - e a consentire l'ingresso di ulteriori aiuti umanitari nella Striscia di Gaza per consentire il rilascio degli ostaggi detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas. Da parte sua, Basem Naem, un alto funzionario di Hamas, ha puntualizzato che gli ostaggi non saranno rilasciati finché “non smetterà la guerra genocida”. Dall’inizio del conflitto secondo le autorità palestinesi a Gaza sono morte quasi 20 mila persone, tra cui, per Israele, anche 7 mila "terroristi". La dichiarazione di apertura verso una nuova tregua annunciata da Herzog fa seguito ai colloqui avuti dal capo del Mossad israeliano, David Barnea, con il premier del Qatar, Muhammad al Thani, nel fine settimana a Oslo, in Norvegia, e di lunedì, 18 dicembre, a Varsavia, dove era presente anche il capo della Cia, William Burns. (Res)