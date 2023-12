Rai: Lega, bene audizione vertici in Commissione, razionalizzazione spese al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo certamente soddisfatti per l'audizione di oggi in commissione dei vertici Rai Roberto Sergio e Giampaolo Rossi. Nodo centrale la razionalizzazione delle spese che va di pari passo con la riduzione del canone che la Lega ha fortemente voluto. Un servizio efficiente e all'altezza degli italiani, senza costi folli per cachet milionari, verso una digital media company che attragga i giovani e proiettata verso il futuro". Lo affermano i parlamentari della Lega componenti della commissione di Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli. (Rin)