Roma: geloso della sorella aggredisce e ferisce il fidanzato, denunciato 16enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha picchiato e ferito il fidanzatino della sorella e, per questo, un 16enne italiano è stato denunciato ieri sera dagli agenti della polizia di Roma, per lesioni aggravate. Il fatto è accaduto in via San Francesco a Ripa dove una coppia di fidanzatini 16enni è stata raggiunta dal fratello di lei, anche lui 16enne, che osteggiava il rapporto. Il minorenne ha inizialmente minacciato il ragazzo della sorella con un coccio di bottiglia, per poi azzuffarsi facendolo cadere e battere la testa. Il fidanzatino, quindi, è stato portato in ospedale al Bambino Gesù di Roma mentre gli agenti delle volanti arrivate sul posto, hanno identificato e denunciato alla procura dei minori l'aggressore. (Rer)