Libia: presidente Parlamento Saleh, “nessun dialogo politico senza includere governo dell’est”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti libica, il parlamento eletto nel 2014 e che si riunisce nell’est del paese, non parteciperà ad alcun dialogo politico che includa il Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli. Lo ha detto il presidente della Camera, Aguila Saleh, all’emittente televisiva egiziana “Al Qahera News”. L’influente politico libico 79enne, membro della tribù degli Obeidat (Cirenaica), ha dichiarato che l’invito esteso dall’inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, al premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, “equivale al fallimento di ogni dialogo” per superare lo stallo che impedisce alla Libia di organizzare le elezioni. Tuttavia, il presidente del Parlamento ha accennato alla possibilità di partecipare al dialogo qualora Bathily invitasse il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) di Osama Hammad, l’esecutivo parallelo basato in Cirenaica e non riconosciuto dalla Comunità internazionale. Saleh ha aggiunto che la Camera dei rappresentanti intende di formare un nuovo “mini-governo unificato” per il disbrigo degli affari correnti con un mandato “non superiore agli 8 mesi” per organizzare le elezioni. Il presidente della Camera ha poi sottolineato la necessità che tutti siano d'accordo sulla formazione di un nuovo governo, ma ha spiegato che al contempo “è impossibile accontentare tutti”. (Lit)