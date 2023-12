Veneto: San Marco Group, previste oltre 100 nuove assunzioni in prossimo triennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Marco Group, azienda produttrice di pittura e vernici per l'edilizia professionale con base a Marcon, in provincia di Venezia, ha riconosciuto ai propri 280 dipendenti, locati in tutta Italia, un premio di 900 euro. Per l'azienda l'anno si è chiuso positivamente e per il prossimo triennio sono già previste oltre cento assunzioni. Come riporta una nota dell'azienda inoltre, si sta lavorando per delineare percorsi di prevenzione a tutela della salute e sta invece proseguendo quello supporto alla genitorialità. Il gruppo inoltre, in materia di welfare, ha l'idea "di attivare collaborazioni con centri medici specializzati al fine di mettere a punto programmi di sensibilizzazione sul monitoraggio della salute per aiutare i dipendenti a valutare correttamente ogni sintomo, affiancandoli nella scelta dei percorsi più appropriati sia in ambito preventivo con check-up mirati, che, se necessario, in campo terapeutico". "Il numero delle nascite in questo 2023 è addirittura raddoppiato. Il percorso di supporto alla genitorialità condivisa, pertanto, è stato accolto con entusiasmo e richiesto da diversi dipendenti, in quanto prevede iniziative tese a sostenere economicamente le nuove famiglie. Continueremo, quindi, ad accompagnarle affinché possano vivere al meglio questo delicato momento - ha dichiarato Mariluce Geremia, vice presidente e responsabile Hr di San Marco Group -. Fra i corsi di formazione previsti vi è infatti quello di 'sopravvivenza per neogenitori', con approfondimenti su temi importanti come la gestione della rete familiare allargata, le ripercussioni dei nuovi ruoli sulla coppia, l'educazione all'affettività dei piccoli" ha concluso. (Rev)