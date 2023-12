Infrastrutture: Diga rinascita, l'Etiopia accusa l'Egitto di mantenere "mentalità coloniale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etiopia ha affermato che il quarto round di colloqui trilaterali tra Etiopia, Egitto e Sudan sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) è fallito a causa del fatto che l’Egitto “ha mantenuto la mentalità dell’era coloniale” e “ha eretto blocchi stradali contro gli sforzi verso la convergenza”. “I negoziati sulle linee guida e sulle regole per il primo deposito e il funzionamento annuale della Gerd hanno lo scopo di rafforzare la fiducia e costruire la fiducia tra i tre Paesi. Ciò non intende precludere i diritti dell'Etiopia sull'utilizzo delle acque del Nilo”, si legge in una dichiarazione del ministero degli Affari Esteri etiope. “L’Etiopia vorrebbe quindi chiarire che continuerà a utilizzare le sue risorse idriche per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e future sulla base del principio di un utilizzo equo e ragionevole”, prosegue la nota. L’Etiopia accusa inoltre l’Egitto di aver rilasciato una dichiarazione, a seguito dei colloqui di due giorni tenutisi ad Addis Abeba tra il 17 e il 19 dicembre, che viola la Carta delle Nazioni Unite e l’Atto costitutivo dell’Unione africana, e ha respinto la falsa rappresentazione delle sue posizioni da parte dell’Egitto. (segue) (Res)