Infrastrutture: Diga rinascita, l'Etiopia accusa l'Egitto di mantenere "mentalità coloniale" (2)

- In una dichiarazione rilasciata attraverso il ministero delle Risorse idriche e dell'Irrigazione, il Cairo ha affermato che "l'incontro non ha avuto successo a causa del persistente rifiuto dell'Etiopia di accettare qualsiasi soluzione di compromesso tecnico o legale che salvaguardasse gli interessi di tutti e tre i Paesi". La dichiarazione aggiunge che “l’Egitto si riserva il diritto, in conformità con le carte e gli accordi internazionali, di difendere la propria acqua e la sicurezza nazionale in caso di qualsiasi danno”. Secondo la dichiarazione del ministero degli Affari esteri etiope, i colloqui condotti da quando, nel luglio scorso, il primo ministro etiope Abiy Ahmed e il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi hanno concordato di finalizzare le regole e le linee guida sul primo deposito e sul funzionamento annuale della Gerd nel giro di quattro mesi, hanno aiutato i tre Paesi ad avere una discussione approfondita sulle principali questioni di differenza. Durante i quattro cicli di colloqui, l’Etiopia ha affermato di “si è impegnata con i due Paesi rivieraschi inferiori ad affrontare le principali questioni di differenza e raggiungere un accordo amichevole” basato sulla Dichiarazione di principi del 2015 firmata dai tre Paesi. L’Etiopia ha quindi espresso l’impegno a proseguire i colloqui per trovare una soluzione amichevole e negoziata che soddisfi gli interessi dei tre Paesi. (Res)