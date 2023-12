Edilizia: Aicarr e Angaisa, governo ripristini meccanismi sconti per rinvigorire settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rinvigorire il settore dell'edilizia serve un intervento governativo emergenziale attraverso misure di riqualificazione energetica e sismica. Lo comunicano Aicarr e Angaisa in una nota. Questa la richiesta congiunta di Acarr - Associazione italiana condizionamento dell'aria, riscaldamento e refrigerazione - e Angaisa, l'Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione pavimenti, rivestimenti ed arredobagno. Secondo una recente analisi realizzata da Nomisma per Angaisa, meno di un italiano su dieci vive in case costruite dopo il 2010, mentre i restanti vivono in gran parte in abitazioni dotate di impianti obsoleti e poco efficienti. Ecco perché le due associazioni chiedono al governo di ripristinare i meccanismi legati a cessione del credito e sconto in fattura, almeno per le opere di valore non superiore ai 20 mila euro, riconducibili ai cosiddetti "interventi edilizi minori". Occorre poi adottare con urgenza misure straordinarie volte a risolvere il problema dei "crediti incagliati", promuovendo un sempre maggior coinvolgimento degli enti pubblici territoriali e delle società partecipate. Aicarr e Angaisa chiedono altresì di: prorogare l'attuale scadenza del 31 dicembre 2023, relativa alla conclusione dei lavori sui condomini eseguiti con il superbonus, per garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti e la qualità degli interventi da ultimare; introdurre nuove misure a sostegno delle famiglie a basso reddito, consentendo loro di attivarsi per riqualificare, almeno in parte, le proprie abitazioni e case di proprietà, in particolare sotto il profilo dell'efficientamento energetico; mantenere all'attuale otto per cento la ritenuta sui bonifici parlanti effettuati alle imprese del comparto, necessari per poter fruire delle detrazioni legate ai bonus edilizi; definire - attraverso un apposito tavolo tecnico aperto alla partecipazione delle organizzazioni più rappresentative del comparto - i contenuti di un vero e proprio "Testo Unico degli incentivi e dei bonus edilizi", con l'obiettivo - conclude la nota - di semplificarli e renderli coerenti. (Com)