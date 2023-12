Piemonte 2024: il 4 gennaio l'incontro tra Pd e M5s, ma strada alleanza è in salita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo voci e rinvii il primo incontro tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle per le regionali in Piemonte del 2024 si svolgerà il prossimo 4 gennaio. Un tavolo che attualmente ha un sapore squisitamente territoriale. Ci saranno i rappresentanti regionali dei Dem Domenico Rossi e dei Pentastellati Sarah Disabato ma, salvo sorprese, mancheranno i leader nazionali delle due forze politiche. La strada attualmente è in salita. L'ultimo confronto tra le due forze politiche avvenuto sul palco della festa di Sinistra Italiana lo scorso 21 ottobre aveva lasciato più dubbi che certezze riguardo una possibile alleanza. La vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino aveva attaccato apertamente il sindaco Dem Lo Russo definendolo "il primo promoter di Cirio" e si era tolta qualche sassolino dalla scarpa sulla bagarre con il Pd quando era sindaca di Torino: "ci sono cose che non posso dimenticare: Gtt stava per essere privatizzata e per me il trasporto deve rimanere pubblico". (segue) (Rpi)