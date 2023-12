Piemonte 2024: il 4 gennaio l'incontro tra Pd e M5s, ma strada alleanza è in salita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche in questi giorni non si sono affievolite sia a livello locale che nazionale. Da un lato, la questione dell'ospedale al parco della Pellerina ha creato delle spaccature tra Dem e 5 Stelle in Consiglio comunale. Dall'altro, la Tav, che ha visto i Dem in prima linea per proteggere l'opera, vede i 5 stelle sul lato opposto della barricata. Manca poi un nome comune da presentare alle elezioni. Ad oggi l'unica personalità che potrebbe avvicinare le due forze politiche è il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, che però ad oggi non ha dato disponibilità ad un possibile candidatura e anzi, ha dato l'impressione di volersi sfilare dal toto-nomi con un comunicato lo scorso 25 settembre. In ultimo poi, non va sottovalutata la sfida con il probabile candidato Alberto Cirio. La riconferma definitiva dell'attuale presidente della regione potrebbe mettere in serio pericolo le chance di vittoria del centrosinistra. Un calcolo che avrà un peso all'interno del tavolo tra Dem e 5 Stelle. (Rpi)