Spagna: Abascal, presidenza spagnola Ue è stato un "imbarazzo storico" privo di successi

- Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha accusato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di essere "pura apparenza e puro inganno", definendo il semestre di presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea "un imbarazzo storico privo di successi". Lo ha detto nel suo intervento al Congresso dei deputati, sottolineando che il capo dell'esecutivo è stato "il primo presidente in carica ad essere applaudito dal gruppo terroristico Hamas e il primo ad essere fischiato dal Parlamento europeo". Durante la sua replica a Sanchez, in occasione dell'intervento del premier per rendere conto del semestre di presidenza dell'Ue, Abascal gli ha rimproverato di non aver fatto riferimento al fondamentalismo islamico durante il suo bilancio, di non essersi presentato al Parlamento europeo per presentare il programma della sua presidenza, di non aver preparato in modo "soddisfacente" i Consigli europei, la sua politica energetica o le relazioni con Marocco e Algeria. (Spm)