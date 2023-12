Migranti: Ronzulli (FI), accordo successo governo italiano, da oggi non saremo più soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi l'Italia non sarà più sola a fronteggiare le ondate di migranti che raggiungono le nostre coste e a combattere i mercanti di uomini. L'accordo raggiunto oggi tra il Parlamento europeo e il Consiglio, che ha varato nuove regole per gestire la migrazione e l'asilo, è uno spartiacque fondamentale, oltre che uno straordinario successo per il nostro Paese, perché finalmente è stata accolta e seguita la linea portata avanti dal governo italiano sulla necessità di affrontare la crisi a livello comunitario". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Quello che sosteniamo da sempre viene finalmente certificato ufficialmente: i nostri confini sono i confini dell'Ue, e come tali vanno tutelati. Da oggi, gli Stati membri saranno tenuti a collaborare tutti insieme, a sostenere i Paesi che subiscono il peso maggiore dell'immigrazione, a decidere chi potrà entrare in Europa a proteggere chi davvero ha bisogno, a combattere gli scafisti. Quando vuole, l'Unione sa marciare unita. E quando ci riesce, mettendo da parte ogni egoismo, i risultati si vedono", conclude. (Rin)