Ucraina: Cremlino, piano di pace di Kiev è assurdo perché non coinvolge la Russia

- Il piano di pace promosso dall'Ucraina è "assurdo", in quanto sta cercando di risolvere il conflitto senza la partecipazione della Russia. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Stanno cercando di trovare una 'formula di pace' senza la partecipazione della Russia. Questo è un processo assurdo, (...) non ha potenziale per alcun risultato", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce ha aggiunto che, secondo Mosca, il tema dei negoziati è irrilevante ora, dal momento che "non vi è alcuna base" per iniziare le trattative. (Rum)