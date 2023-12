Gaza: Unicef, i bambini non hanno accesso al 90 per cento dell'acqua che utilizzano normalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime dell'Unicef, i bambini recentemente sfollati nella parte meridionale della Striscia di Gaza hanno accesso a solo da 1,5 a 2 litri di acqua al giorno, molto al di sotto dei livelli raccomandati per la sola sopravvivenza. Secondo gli standard umanitari, la quantità minima di acqua necessaria in caso di emergenza è di 15 litri, che comprende acqua per bere, lavarsi e cucinare. Solo per la sopravvivenza il minimo stimato è di 3 litri al giorno. Centinaia di migliaia di persone sfollate interne, la metà delle quali è stato stimato siano bambini, sono arrivate a Rafah all'inizio di dicembre e hanno disperato bisogno di cibo, acqua, rifugi, medicine e protezione, si legge in una nota di Unicef. Mentre la domanda continua a crescere, i sistemi idrici e igienici nella città sono in uno stato estremamente critico. La ripresa delle ostilità, insieme alla mancanza di alimentazione elettrica, scarsità di carburante, accesso ristretto e danni alle infrastrutture indicano che almeno il 50 per cento delle strutture idriche e igieniche siano danneggiate o distrutte. (segue) (Com)