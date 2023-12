Gaza: Unicef, i bambini non hanno accesso al 90 per cento dell'acqua che utilizzano normalmente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'acceso a una sufficiente quantità di acqua pulita è una questione di vita o di morte, e i bambini a Gaza ne hanno appena una goccia da bere," ha dichiarato Catherine Russell, direttrice generale dell'Unicef. "I bambini e le loro famiglie stanno utilizzando acqua da fonti non sicure che sono altamente saline o inquinate. Senza acqua sicura, molti altri bambini moriranno per privazione e malattie nei prossimi giorni", ha aggiunto. Negli accampamenti lungo la Striscia, lunghe file di donne e bambini esausti aspettano per l'utilizzo, in media, di un bagno ogni 700 persone, spingendo le persone a ricorrere ad altre strategie di ripiego, come l'uso di secchi o la defecazione all'aperto. Le docce sono ancora meno disponibili e le opzioni igieniche sono quasi inesistenti, con un impatto soprattutto su donne e ragazze. Questo potrebbe portare a un ulteriore aumento della diffusione di malattie. (segue) (Com)