Tpl: sei lotti territoriali di affidamento per Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

20 luglio 2021

- Tempistiche delle procedure di gara e definizione di un totale di 6 lotti territoriali di affidamento. Sono i punti su cui venerdì 15 dicembre l'Assemblea dei Soci dell'Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia si è espressa, indicando gli indirizzi relativi alle procedure di affidamento dei servizi Tpl del territorio per i prossimi anni. Se ne è parlato lunedì nell'ambito della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, l'evento promosso dall'Agenzia del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia organizzata presso l'Università Bicocca che ha visto il coinvolgimento degli stakeholder nei processi di programmazione, monitoraggio e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale. La Conferenza è stata convocata dopo tre anni dal Consiglio di Amministrazione nominato lo scorso aprile e presieduto da Francesca Zajczyk, con l'obiettivo di fare un punto sul futuro del trasporto pubblico e sui punti di forza e sulle criticità nel territorio di competenza e ascoltare le diverse istanze invitate a partecipare. "Finalmente siamo tornati a incontrarci tutti insieme per ragionare su come sarà il trasporto pubblico di domani - ha dichiarato la presidente Francesca Zajczyk. Questa giornata è stata l'occasione per confrontarci e condividere i prossimi passi, avviare una nuova fase di confronto in un momento storico in cui il rafforzamento del sistema del trasporto pubblico è più che mai fondamentale, da un punto di vista dei servizi al cittadino e della tutela ambientale. E' d'altro canto innegabile che ci siano criticità da affrontare, a partire dalla carenza di autisti che riguarda non solo il nostro territorio ma tutta l'Europa, e dalle risorse economiche a disposizione delle Agenzie, che dovrebbero certamente essere incrementate attraverso politiche strutturali e di sistema anche per garantire il rinnovo delle flotte e raggiungere motorizzazioni a emissioni 0. Confido allo stesso modo che il lavoro per l'affidamento del tpl attraverso le nuove gare possa portare a raggiungere una migliore qualità del servizio per tutti i cittadini. Almeno quattro le azioni necessarie: a tal fine: l'integrazione tariffaria ferro-gomma e tra servizi urbani e interurbani, il conseguimento di migliori standard qualitativi, la condivisione in tempo reale delle informazioni sul servizio erogato anche e soprattutto nei confronti dell'utenza e la creazione di reti di partecipazione nel processo di programmazione e monitoraggio dei servizi". (segue) (Com)