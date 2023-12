Tpl: sei lotti territoriali di affidamento per Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Per quanto riguarda gli indirizzi rispetto alle nuove gare per l'affidamento del tpl, l'Assemblea dei Soci ha innanzitutto definito che saranno 6 i lotti di affidamento, individuati in base a criteri di efficienza trasportistica nell'organizzazione dei servizi e di continuità territoriale, fermo restando il vincolo individuato dalla legge regionale di conseguire lotti di dimensioni non inferiori a 10 milioni di vetture*km/anno. Lotto 1 - servizi urbani e di area urbana di competenza dei Comuni di Milano e di Monza (ambiti di servizio Milano, Nord Milanese, Cassanese, San Donato e San Giuliano, Peschiera-Pantigliate, Cernusco sul Naviglio, Area urbana ovest, Area urbana sud, Area urbana di Monza – aggiunta dall'Assemblea); Lotto 2 - servizi su gomma del nord ovest milanese e della Brianza occidentale (ambiti di servizio Castanese, Legnanese, Rho e Bollate, Groane); Lotto 3 - servizi su gomma del nord est milanese e della Brianza centrale (ambiti di servizio Seregno e Brianza centrale, Vimercatese, Valle dell'Adda); Lotto 4 - servizi su gomma del sud est milanese e della Provincia di Lodi (ambiti di servizio Martesana, Paullo - Zelo Buon Persico, Melegnanese, Lodigiano, Lodi area urbana, Bassa Lodigiana); Lotto 5 - servizi su gomma del sud ovest milanese (ambiti di servizio Magentino, Abbiatense e Binaschino); Lotto 6 - servizi su gomma della Provincia di Pavia (ambiti di servizio dell'Area urbana di Pavia, Alto Pavese, Lomellina e Vigevanese, Area urbana di Pavia, Oltrepò di Voghera, Oltrepò di Varzi). Nelle prossime settimane l'Agenzia procederà ad una preventiva verifica con gli uffici tecnici degli Enti e con le Amministrazioni competenti della precisa definizione dei servizi TPL compresi nei diversi lotti, necessaria anche per l'aggiornamento del Piano dei servizi di Bacino. (segue) (Com)