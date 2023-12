Tpl: sei lotti territoriali di affidamento per Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la prima metà del 2024 verranno pubblicati i bandi per l'affidamento dei Lotti 2, 3, 4 e 5. Trattandosi di procedure di gara il cui espletamento richiede tra i 9 e 12 mesi, dalla data di pubblicazione del bando all'aggiudicazione definitiva, a cui aggiungere almeno 6 mesi per il subentro dei nuovi affidatari, si procederà quindi alla proroga dei contratti in essere - nelle more e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di affidamento e di subentro - fino al 31/12/ 2025. Per quanto riguarda il Lotto 1, i Comune di Milano ha comunicato l'intenzione di avvalersi, per i servizi urbani e di area urbana di propria competenza, della possibilità di proroga del contratto con ATM fino al 31 dicembre 2026. pertanto le procedure di gara verranno espletate in tempo utile per assicurare la conclusione delle stesse entro tale data. Le ultime procedure verranno espletate per il Lotto 6: il contratto di servizio in essere per i servizi urbani e interurbani della Provincia di Pavia scadrà il 31 marzo 2025, ma è in fase di definizione una proroga contrattuale. L'Agenzia pianificherà quindi le tempistiche di gara una volta definito il perimetro di tale proroga. Rimandata a fine gennaio, per consentire un maggior approfondimento tecnico da parte degli Enti, la decisione dell'Assemblea dei Soci rispetto al modello di contratto di servizio da adottare (gross cost o net cost). La Conferenza di lunedì è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del trasporto pubblico locale. I dati consolidati relativi ai territori di Pavia, Lodi, Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza del periodo 2017-2022, ad eccezione del biennio anomalo della pandemia, raccontano di un'offerta di trasporto pubblico sostanzialmente invariata negli anni con circa 52 milioni di vett*km/anno. Interessante il dato sugli utenti della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, che in seguito all'introduzione del sistema tariffario integrato nel 2019, con un incremento complessivo dei passeggeri e un aumento del 7% dell'utenza abbonata. La regolarità del servizio, nei sei anni analizzati, si aggira sempre attorno al 99,9%. Tendenza non confermata nel 2023: nonostante non siano ancora disponibili i dati di monitoraggio annuali, negli ultimi mesi la regolarità del servizio in tutto il territorio è stata seriamente compromessa per effetto della carenza di personale, già in flessione verso la fine del 2022. Un problema che può essere affrontato solo con interventi di sistema che richiedono l'adozione di più misure correlate e un approccio collaborativo di tutte le parti in gioco per il conseguimento di obiettivi comuni. (Com)