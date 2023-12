Ue: Schinas, con nuovo Patto su migrazione niente più Lampedusa, Moria o Calais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è un quadro europeo olistico e globale, che fornisce soluzioni agli Stati membri. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, in una conferenza stampa a Bruxelles dopo l'approvazione del nuovo Patto europeo sulla gestione della migrazione. "Più di tre anni fa, il 20 settembre 2020, abbiamo presentato la nostra proposta per un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. Erano passati solo 12 giorni dall'incendio di Moria, a Lesbo, che fu l'ultimo capitolo di un'Europa che vogliamo dimenticare in materia di politica migratoria", ha detto Schinas. "Oggi, con questo storico accordo, apriamo un nuovo capitolo di una migrazione europea di cui vogliamo essere orgogliosi. Moria, Calais, Lampedusa, sono tutto ciò che non ci piace, tutto ciò che testimonia la mancanza di Europa, il costo della non Europa", ha aggiunto il vicepresidente della Commissione europea. "Le proposte che abbiamo presentato e che vengono approvate oggi riconoscono che ogni Stato membro ha problemi che devono essere affrontati in una politica migratoria europea globale e olistica. Le preoccupazioni di tutti devono essere riconosciute e affrontate. Da questa mattina abbiamo l'accordo su questo quadro europeo olistico. È un'orgogliosa testimonianza del fatto che l'Europa è in grado di fornire soluzioni su questioni che interessano a molti. E questo è il caso della migrazione", ha concluso Schinas. (Beb)