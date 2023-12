Napoli: controlli e multe durante partita con Frosinone, scoperti allacci abusivi rete idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli–Frosinone ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona.I 65 operatori impiegati hanno elevato 175 verbali per infrazioni al codice della strada di cui otto per mancanza di copertura assicurativa e prelevato 79 autovetture e 60 motoveicoli in divieto di sosta. Gli uomini della polizia Locale hanno, inoltre, sorpreso nove parcheggiatori abusivi di cui tre sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e tre sottoposti ad ordine di allontanamento ed hanno effettuato due sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti abusivi e tre le sanzioni per la vendita di bevande in bottiglia vietate da apposita ordinanza sindacale. Personale della polizia locale di Napoli Unità operativa Avvocata ha effettuato un intervento congiunto con personale della Abc in zona via Nolana e Sopramuro a seguito del quale i tecnici intervenuti hanno ha effettuato il distacco e la chiusura di otto allacci abusivi alla rete idrica. Sono in corso attività di indagine per identificare gli utilizzatori dell'acqua rubata a mezzo degli allacci abusivi. (Ren)