- La Rai "non deve distrarsi dalla sua missione narrativa e informativa" e "Rai play offre un catalogo di sei mila titoli, il doppio di quelli della Bbc, che sono circa 3.300". Lo ha detto il direttore generale Rai, Giampaolo Rossi, in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. "Rai Play ha un'offerta tra le più ricche del panorama europeo", ha concluso.(Rin)