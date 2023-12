Ue: von der Leyen, "accordo storico" su Patto migrazione e asilo, sfida europea che gestiremo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto “con favore lo storico accordo sul Patto per la migrazione e l'asilo”. “Mi congratulo con il Parlamento europeo e il Consiglio per l'accordo su questa storica proposta di questo mandato”, ha scritto von der Leyen su X. “Ringrazio il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson per il loro instancabile impegno”, ha proseguito la presidente. “La migrazione è una sfida europea comune: la decisione di oggi ci permetterà di gestirla insieme”, ha concluso von der Leyen. (Beb)