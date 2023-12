© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato questa mattina lo sciopero dei medici in formazione in Inghilterra che durerà fino alle 7 (ore 8 in Italia) del 23 dicembre, in un escalation dell'aspra disputa sulla retribuzione con il governo. Questo sciopero sarà seguito da un'ulteriore azione sindacale di sei giorni all'inizio di gennaio. Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha descritto tali scioperi come "molto deludenti". (Rel)