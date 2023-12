Russia: ministro Energia, registriamo crescita di produzione giornaliera di gas alla fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi dell'anno la produzione giornaliera di gas in Russia è in aumento. Lo ha affermato il ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov, in un'intervista all'emittente "Rossija 24". Il ministro ha aggiunto che nel prossimo futuro aumenteranno anche le forniture di gas verso Kazakhstan e Uzbekistan. "È stato firmato un accordo per la fornitura di gas attraverso il gasdotto Asia Centrale-centro, quindi è in corso una crescita", ha osservato Shulginov. (Rum)